Путин призвал развивать угледобывающие регионы России

Президент России Владимир Путин призвал к созданию новых рабочих мест в угледобывающих регионах, которые не будут связаны с угольным сектором, пишет РИА Новости. По мнению главы государства, такие меры помогут развить экономику региона.

«Необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора», — сказал президент на совещании по развитию энергетики в России. Путин также напомнил присутствующим, что поручения по этому поводу уже были даны ранее, и попросил представить подробный доклад о том, какие действия уже были предприняты.

На мероприятии президент также отметил, что энергетический кризис в Европе является примером того, как резкие и необдуманные действия на энергорынке приводят к серьезным дисбалансам. В качестве одной из ошибок региона Путин назвал политику краткосрочных газовых контрактов.

Цены на газ в Европе 6 октября приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров, показав рост на 60 процентов за два дня. По словам зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса, спрос на энергоресурсы в настоящее время оказался максимальным за 25 лет.