Путин заявил о серьезном дисбалансе на энергорынке

Президент России Владимир Путин заявил, что резкие и необдуманные действия на энергорынке уже приводят к серьезным дисбалансам. В качестве примера глава государства привел ситуацию на энергетическом рынке Европы, сообщает ТАСС.

Путин также отметил восстановление экономики после пандемийного кризиса 2020 года, что привело к росту цен на энергоносители. «Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — заявил президент.

Цены на газ на европейских рынках рекордно дорожают с начала сентября. 6 октября стоимость фьючерсов впервые превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. На новостях о подорожании топлива акции «Газпрома» обновляли максимумы три дня подряд.

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что Европа не ищет виновных в росте цен на газ, а пытается решить возникшую проблему. Так она прокомментировала обвинения некоторых европейских политиков в адрес «Газпрома» о якобы умышленном увеличении стоимости газа. При этом в самой компании опасаются, что скачки цен могут привести к серьезному кризису в газовой отрасли.