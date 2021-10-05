Польша обвинила «Газпром» в повышении цен на газ

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский обвинил «Газпром» в резком подорожании газа на европейских рынках. Маевский сделал свое заявление, анонсируя повышение цен на газ для населения Польши, передает РИА Новости.

«Это совершенно беспрецедентная акция. Это результат действий "Газпрома"», — заявил Маевский. Он назвал действия российской компании энергетическим шантажом. По словам Маевского, повышение тарифов на газ для населения неизбежно. Он сообщил, что польские газовые хранилища почти полностью заполнены, и отказался прогнозировать дальнейшее изменение цен на газ, заявив, что они контролируются политикой «Газпрома».

В последние годы PGNIG считается врагом российской компании. В нефтегазовом концерне не скрывали, что постараются помешать укреплению «Газпрома» на европейском газовом рынке.

5 октября цена на газ в Европе вновь установила рекорд, поднявшись выше 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. На новостях о новом подорожании топлива акции «Газпрома» обновили исторический максимум.

В начале октября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что не считает «Газпром» виновником роста цен на газ. Ранее среди европейских политиков звучали обвинения в том, что российская компания провоцирует скачки цен, тем самым вынуждая ответственные за сертификацию газопровода органы ускорить запуск «Северного потока-2». По словам Клауса, в ситуации виноваты не русские, а те, кто формирует газовую политику в Германии.