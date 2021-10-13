Россия начала помогать Европе с дефицитным углем

Объем поставок российского угля в Европу в 2021 году увеличился на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Такими данными поделился министр энергетики Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24». Страна расширила поставки на фоне дефицита угля и других энергоресурсов в регионе.

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«В целом поставки угля выше прошлого года и сейчас увеличились даже в Европу на 12 процентов к такому же периоду прошлого года и в страны АТР [Азиатско-Тихоокеанский регион]», — заявил глава Минэнерго. Шульгинов напомнил, что Россия также останется надежным поставщиком другого дефицитного вида топлива — газа. В октябре «Газпром» начал использовать запасы своих хранилищ, чтобы отправлять больше газа в Европу.

Кроме того, Россия начала помогать Китаю, который также столкнулся с энергетическим кризисом. По словам Шульгинова, поставки электроэнергии в эту страну в октябре выросли почти вдвое. «Увеличение поставок [в Китай] на самом деле есть, процентов на 90 от предыдущего месяца. Это пока запрос только на один месяц — на октябрь», — рассказал он. Глава ведомства добавил, что если из Китая поступят новые запросы, поставки продолжатся, но их объем будет определяться техническими возможностями России. «А с ценами уже, наверное, компания "Интер РАО" [оператор экспорта-импорт электроэнергии в России] разберется», — заключил Шульгинов.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом осенью 2021 года. С приближением отопительного сезона биржевые цены на газ в регионе выросли в три раза, так как его запасы снизились до критически низких уровней, а поставки сократились. Из-за этого производители электроэнергии переключились на другие виды топлива, в первую очередь на энергетический уголь, который также начал дорожать. Эти факторы вызвали рост стоимости электроэнергии по всей Европе.