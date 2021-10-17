В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке

Сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек обратился к правительству Германии с призывом обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия играет с Германией «в своего рода игру в покер». «Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», — подчеркнул немецкий политик.

При этом Хабек отметил, что проект «Северный поток-2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейских предписаний, в частности доработанной Газовой директивы ЕС.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что окончательное разрешение от Германии — последний шаг на пути к запуску газопровода «Северный поток-2». Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию, нужно лишь решение немецких властей.

С конца августа в Европе наблюдается энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках. За это время мировые цены несколько раз устанавливали рекордные значения.