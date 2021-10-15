В Европе похвалили Россию за выполнение газовых контрактов

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в интервью телеканалу bTV, что российский «Газпром» полностью выполняет свои контракты по поставке газа перед европейскими покупателями. Его слова приводит ТАСС.

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует», — отметил Тиммерманс. По его словам, повышенный спрос на газ присутствует не только в Европе, но и в других регионах, в частности, в Китае, и «Газпром» стремится удовлетворить его.

Также Тиммерманс заявил, что лицензирование недавно достроенного экспортного российского газопровода «Северный поток-2» полностью зависит от властей Германии, которые стремятся обесп6ечить максимальную безопасность его эксплуатации.

С конца августа в Европе наблюдается энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках. За это время мировые цены несколько раз устанавливали рекордные значения.