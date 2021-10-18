В Германии оценили запасы газа

В Минэнерго ФРГ сообщили о снижении уровня заполненности газовых хранилищ до 70 процентов

Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии снизился примерно с 75 процентов до 70 процентов. Оценку объемов запасов дала представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград, которая также заявила, что безопасность энергоснабжения по-прежнему обеспечена, пишет РИА Новости.

«Уровень заполнения хранилищ находится на уровне около 70 процентов, он слегка снизился... Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполняться. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена», — сказала представитель Минэнерго.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, заявил, что российский «Газпром» свои обязательства по поставкам в страну выполняет. Правительство продолжает отслеживать ситуацию, подчеркнул он.

18 октября оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что техническим газом заполнили первую нитку газопровода «Северный поток-2», а пусконаладочные работы на второй продолжаются. Ранее в октябре вице-премьер России Александр Новак отмечал, что «Северный поток-2» может помочь разрешению ситуации на газовом рынке в Европе. Цены на газ в начале октября приближались к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, однако 18 октября снижались ниже 1000 долларов.