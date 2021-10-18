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Цена на газ в Европе обрушилась

Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
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Стоимость газа в Европе рухнула ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи. На открытии торгов в понедельник, 18 октября, цена ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF составляла 1033,9 за тысячу кубометров, но вскоре цена снизилась до 1005,7 доллара, а в моменте падала и до 983,5 доллара.

Котировки TTF1! от TradingView

При этом, в пятницу, 15 октября, торги закрылись на уровне почти 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123,3 доллара. Одновременно с падением цен на газ растет стоимость нефти. В начале торгов стоимость эталонной Brent поднималась до 86 долларов за баррель.

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