Цена на нефть подскочила

Цена нефти марки Brent подскочила больше чем на 1 процент — до 86 долларов за баррель, но в ходе торгов скорректировалась до 85,66 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

WTI превышала 83 доллара за баррель, но вскоре цена отскочила до 82,93 доллара (+1,5 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов). Цены на сырье повышаются на фоне растущего спроса в электрогенерации из-за нехватки природного газа и угля в Европе и Азии.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко предсказывал, что стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель, но такой уровень долго не продержится. Он отметил, что способствовать этому может физический дефицит газа в случае холодной зимы. « Но фундаментальных причин для того, чтобы цены на долгосрочном горизонте оставались такими высокими, нет», — сказал Маринченко. Эксперт добавил, что в настоящее время на рынке отмечается дефицит нефти на фоне постепенного восстановления спроса и осторожности ОПЕК+ в вопросах наращивания добычи.