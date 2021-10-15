Нефти предсказали подорожание до 100 долларов за баррель

Стоимость нефти может достичь 100 долларов за баррель, но вряд ли уровень сохранится надолго, предсказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Заявления специалиста цитирует РИА Новости.

В середине октября цены на нефть достигли трехлетних максимумов, и Мариниченко полагает, что рост может продолжиться, в том числе вероятно и подорожание до 100-долларовой отметки. Он отметил, что способствовать этому может физический дефицит газа в случае холодной зимы. « Но фундаментальных причин для того, чтобы цены на долгосрочном горизонте оставались такими высокими, нет», — сказал Маринченко.

Он добавил, что в настоящее время на рынке отмечается дефицит нефти на фоне постепенного восстановления спроса и осторожности ОПЕК+ в вопросах наращивания добычи. «Еще один фактор — взрывной рост цен на газ, который этой зимой может привести к росту спроса примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за роста загрузки электростанций, работающих на нефтепродуктах», — объяснил специалист. По мнению Мариниченко, в итоге ОПЕК+ пойдет на наращивание добычи, чтобы сбалансировать рынок. Он также сомневается в быстром росте спроса на нефть, сопоставимом по темпам с докризисным периодом.

В середине октября подорожание нефти до 100 долларов за баррель признал возможным и президент России Владимир Путин. 15 октября цена нефти марки Brent превысила значения 2018 года и колебалась вокруг отметки в 85 долларов за баррель. На фоне подорожания нефти по отношению к доллару и евро укрепился рубль.