Курсы доллара и евро рекордно упали

Курсы доллара и евро в ходе торгов 15 октября снизились, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара падала на минимуме до 71,09 рубля, самого низкого уровня с июля 2020 года, евро — до 82,55 рубля (также рекорд за аналогичный период).

На время подготовки материала доллар стоил 71,17 рубля (минус 17 копеек), евро — 82,61 (минус 10 копеек). В предыдущий раз доллар обновил минимум 14 октября.

Рубль поддерживает рекордная стоимость нефти: на торгах 15 октября котировки превышали значения осени 2018 года. На время написания новости стоимость декабрьского фьючерса равнялась 84,79 доллара за баррель, на максимуме она достигала 85,1 доллара (плюс 1,2 процента).

Стоимость американской марки WTI на момент подготовки материала составляла 82 доллара, на максимуме 82,29 доллара, рост также составлял 1,2 процента. Ранее вице-премьер России Александр Новак не исключил, что нефть может подорожать и до 100 долларов за баррель к концу нынешнего года.