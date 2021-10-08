Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии Московской биржи в пятницу, 8 октября, сохранил позиции, опустившись на 0,01 процента, до 4227,73 пункта. Индекс РТС потерял 0,23 процента (1849,72 пункта).

Курс доллара вырос, но торговался ниже 72 рублей. На 10:05 мск он составлял 71,98 рубля (плюс 0,29 рубля), курс евро — 83,1 рубля (плюс 0,28 рубля).

Нефть марки Brent на 10:01 торговалась по 82,98 доллара за баррель (плюс 1,26 процента), марки WTI — по 79,44 доллара (плюс 1,46 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:13 стали TCS Group, «Норникель» и «Татнефть». Подорожание акций каждой компании не превысило одного процента. Сильнее всего подешевели бумаги «Полюса» (минус 2 процента, до 12 111,5 рубля за акцию), «Роснефти» (минус 1,66 процента, до 637,2 рубля) и «Новатэка» (минус 0,82 процента, до 1900 рублей). У всех трех компаний накануне был последний день для покупки акций под выплаты дивидендов.