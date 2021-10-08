Аналитик спрогнозировала будущее рубля к Новому году

Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировала, какое будущее ждет рубль к Новому году.

По ее мнению, рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар. Сейчас для отечественной валюты складывается благоприятная ситуация, пояснила эксперт. Поддержку можно в том числе ждать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании пойдет на повышение ставки до семи процентов.

Другой важный фактор — цены на нефть. До конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель. «В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне», — сказала Зайцева.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное. Он рассказал, что курс рубля сейчас там же, где он был год назад, и даже стал немного крепче. При этом он отметил, что с учетом всей накопленной за это время инфляции российская валюта укрепилась в реальном выражении.

