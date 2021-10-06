Центробанк оценил влияние курса рубля на инфляцию

Центробанк (ЦБ) оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное. Об этом в интервью газете «Известия» заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

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Тремасов рассказал, что курс рубля сейчас там же, где он был год назад, и даже стал немного крепче. При этом он отметил, что с учетом всей накопленной за это время инфляции российская валюта укрепилась в реальном выражении. «В настоящий момент мы оцениваем влияние динамики валютного курса на инфляцию как нейтральное», — резюмировал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ. Помимо этого, он объяснил, что на динамику курса может влиять множество факторов, таких как дифференциал процентных ставок, возросший импорт инвестиционных товаров и цены на нефть.

Ранее датский банк Saxo Bank в своем прогнозе на четвертый квартал 2021 года обратил внимание на растущую инфляцию и замедление экономики в России, пригрозив инвесторам российскими и глобальными рисками. В конце сентября индекс потребительских цен в России подскочил до 7,3 процента в годовом исчислении — выше прогнозируемого Центральным банком (ЦБ) диапазона в 5,7-6,2 процента. Датский банк считает, что страна находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с инфляцией.

