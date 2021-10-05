Российские банки стали массово повышать ставки по вкладам

Российские банки начали массово повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки Центробанка, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, которые приводит ТАСС.

На последнем заседании совета директоров 10 сентября ЦБ вновь поднял ключевую ставку. Сейчас она составляет 6,75 процента годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов и заверила, что ставки по депозитам только начали расти.

О повышении ставок по вкладам сообщили сразу несколько крупных банков, таких как «Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Почта банк, Газпромбанк и другие. В Сбербанке по состоянию на конец сентября максимальная ставка для рублевых вкладов осталось неизмененной и составляет 6,5 процента для новых депозитов.

Однако, аналитики считают, что при годовой инфляции выше семи процентов реальная доходность большинства вкладов в подобных условиях является отрицательной либо близкой к нулю. Эксперты прогнозируют, что россияне предпочтут не сберегать, а тратить средства, на товары, ремонт или отдых, поскольку в будущем они подорожают еще больше, а доходность от нынешних вкладов окажется несоизмерима с повышением цен.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, когда необходимо забирать деньги из банка. Кроме того он заявил, что наибольший доход приносят вклады, размещенные на срок от трех до 12 месяцев, поскольку на это время можно спрогнозировать изменения ключевой ставки.