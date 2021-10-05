Финансист назвал приносящие наибольший доход вклады

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал агентству «Прайм», когда необходимо забирать деньги из банка. Кроме того он назвал вклады, которые приносят наибольший доход.

Специалист отметил, что ставки по вкладам зависят от размера ключевой ставки Центробанка, которая летом начала возвращаться на прежние уровни. Фактически доходность зависит от срока размещения вклада в банке и наиболее высока она у вкладов сроком от нескольких месяцев до года, заявил он, добавив, что забирать деньги со вкладов лучше в срок.

По его мнению, наибольший доход приносят вклады, размещенные на срок от трех до 12 месяцев, поскольку на это время можно спрогнозировать изменения ключевой ставки. Суммы, как уверяет эксперт, принципиальной роли не играют, однако досрочное снятие средств приведет к потере денег. Даже если банк не отбирает у клиента проценты целиком, их объем существенно уменьшается, отметил финансист.

«Чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки и зачастую в них "зашивается" инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита», — сказал Коган.

Ранее, директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов рассказал о том, во что в настоящее время не стоит вкладывать деньги на фоне роста биржевых цен на нефть и укрепления курса рубля. Экономист предостерег россиян от инвестирования в иностранную валюту и рассказал о преимуществах рублевых депозитов.