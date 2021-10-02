Россиян предостерегли от инвестирования в валюту

Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов рассказал радио Sputnik о том, во что в настоящее время не стоит вкладывать деньги на фоне роста биржевых цен на нефть и укрепления курса рубля. Экономист предостерег россиян от инвестирования в иностранную валюту и рассказал о преимуществах рублевых депозитов.

По его словам, временно снизившиеся в период пандемии ставки по банковским депозитам подтолкнули многих людей к изучению такого инструмента, как инвестиции. При этом ряд российских инвесторов и владельцев банковских вкладов заинтересовала возможность воспользоваться ростом курса рубля и разнообразить свои вложения, покупая иностранную валюту. Однако, как отметил эксперт, это может стать ошибкой.

Он уверяет, что рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро. «Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьезного доходного мотива. Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы», — заявил экономист.

Кроме того, как отметил Шибанов, банки выплачивают более высокие проценты по рублевым депозитам, чем по вкладам в валюте. По его мнению, покупка валюты оправдана в двух случаях: если человек уверен в резком росте ее стоимости или если его расходы привязаны к иностранным деньгам.

Ранее экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич назвал лучшее время для покупки валюты. По словам Петроневича, как правило, в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. Эксперт пояснил, что в этот период рубль, спрос на который растет, укрепляется.