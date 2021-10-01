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Названа главная опасность криптовалюты

МВФ потребовал более активного надзора за криптовалютным рынком со стороны правительств
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Фото: Roger Brown / Pexels

Международный валютный фонд (МВФ) назвал главные опасности нерегулируемого рынка криптовалют. По мнению фонда, если правительства не ужесточат надзор над биткоином и другим криптовалютами, то финансовая нестабильность и мошенничества увеличатся, сообщает Guardian.

Bitcoin от TradingView

МВФ заявил, что десятикратное увеличение рыночной стоимости криптоактивов до более чем двух триллионов долларов с начала 2020 года требует более активного надзора со стороны правительств. В докладе о глобальной финансовой стабильности МВФ говорится, что многим новым криптовалютам не хватает надежных методов управления рисками. Авторы упомянули о случаях хищений средств клиентов, связанных с хакерскими атаками. Пока что инциденты не оказали существенного влияния на финансовую стабильность, однако, по мере роста популярности криптовалют, их влияние на экономику будет расти.

МВФ считает, что некоторые криптовалюты были созданы для спекуляций и мошенничества. Кроме того, фонд отметил проблемы, связанные с анонимностью криптоактивов, которая создает проблемы для регулирующих органов. На этом фоне МВФ видит потенциальную угрозу отмывания денег и финансирования терроризма. В 2021 году капитализация рынка стейблкоинов — криптовалют, которые привязаны к обычным валютам, — выросла в четыре раза до 120 миллиардов долларов. В этой связи фонд отметил угрозу финансовой системе.

Страны развивающиеся и с формирующимся рынком лидируют в использовании криптовалют. По мнению фонда, это чревато риском для финансовой стабильности и проведения эффективной денежно-кредитной политики центральными банками. При этом страны придерживаются разной политики относительно рынка криптовалют. В то время как Сальвадор признает биткоин официальным платежным средством, Китай полностью запрещает все транзакции, связанные с криптовалютами, обещая принять жесткие меры по пресечению торговли ими.

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