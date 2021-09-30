Запрещенному в Китае биткоину нашли замену

Жесткие меры по подавлению криптовалюты помогут властям Китая укрепить цифровой юань. Запретив «анонимные» деньги и заменив их собственной цифровой валютой, партия надеется вернуть контроль над рынком, пишет Quartz.

Не желая отставать от других развитых экономик, Китай начал широко внедрять криптовалюту почти сразу после ее создания. В 2011 году, всего через два года после появления биткоина, в стране открылась первая криптовалютная биржа. К 2016 году Китай стал очень влиятельным игроком в отрасли, будучи одновременно центром торговли токенами и крупным производителем оборудования для майнинга. Однако со временем для КНР стало очевидным, что популярность криптовалюты прежде всего объясняется возможностью осуществлять децентрализованные и анонимные транзакции. Эта особенность не вписывалась в политику председателя партии Си Цзиньпина по управлению цифровой экономикой.

У Пекина были и другие причины для недовольства. Китайцы нашли биткоин очень привлекательным, так как они были скованы мерами контроля за движением капитала и искали новые объекты для инвестиций. Криптовалюта стала как привлекательным вариантом инвестирования, так и способом перевода средств за границу. В результате Китай начал борьбу с цифровым нововведением — в 2017 году партия запретила ICO (первичное предложение токенов) и закрыла все криптобиржи. А в этом году КНР запретила майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны. Эти жесткие меры могут поспособствовать тому, что цифровой юань станет одним из немногих жизнеспособных вариантов цифровой валюты в Китае. «Они [власти] гарантируют, что в новой эре валюты, поддерживаемой ЦБ, любые потенциальные риски для рынка будут устранены или смягчены. Суровые меры против майнинга и криптовалюты вписываются в эту риторику», — утверждает глава сингапурской консалтинговой фирмы Kapronasia Зеннон Капрон.

Китай начал разрабатывать собственную цифровую валюту вскоре после прихода Си к власти. Цифровой юань поступил в электронные кошельки граждан в 2020 году после почти восьми лет разработки. Валюта выпускается Народный банком Китая (аналог ЦБ) и распределяется через шесть крупных коммерческих банков. Пользователи могут совершать платежи, сканируя QR-коды или используя физические устройства, в том числе обычные кошельки со встроенными цифровыми чипами. По данным правительства, к июню 2021 году было создано около 20 миллионов цифровых кошельков для юаней, а объем сделок достиг 34,5 миллиарда юаней (5,3 миллиарда долларов).

Продвигая суверенные цифровые деньги, правительство Китая намерено восстановить контроль над платежами, которые все чаще осуществляются частными фирмами, такими как Alipay Ant Group и WeChat Pay от Tencent. Кроме того, власти надеются улучшить международную репутацию юаня. Изначально многие скептически относились к тому, что разработанный государством цифровой кошелек с юанями может конкурировать с платежными системами техногигантов Китая. Однако цифровой юань оказался жизнеспособен благодаря одной ключевой функции — пользователи могут совершать транзакции без интернета, просто подключив друг к другу два телефона с поддержкой этого токена. Такая возможность пришлась в Китае очень кстати, особенно для сельских жителей.