Крупные криптобиржи закрыли доступ китайцам

Крупные криптобиржи запретили регистрацию для пользователей из Китая. Как сообщает CNBC, доступ к созданию новых учетных записей для китайских клиентов закрыли такие биржи, как Huobi и Binance.

Ведущая мировая криптобиржа Binance, основанная в 2017 году на Каймановых островах, заявила, что регистрация с использованием китайских номеров мобильных телефонов теперь заблокирована, а приложение недоступно для загрузки в стране. «Binance очень серьезно относится к своим обязательствам и стремится следовать требованиям местных регуляторов, где бы мы ни работали», — заявил представитель компании.

С тем же заявлением выступила и одна из крупнейших в мире криптобирж Huobi, расположенная на Сейшельских островах. Компания не только прекратит регистрацию новых пользователей из материкового Китая, но и постепенно удалит уже существующие учетные записи к полуночи 31 декабря 2021 года.

Действия криптобирж связаны с недавними жесткими мерами Пекина по отношению к криптовалютам. 24 сентября Народный банк Китая (аналог Центрального банка) объявил все операции с цифровыми монетами, в том числе торговлю, незаконной деятельностью. Меры коснулись и зарубежных компаний: теперь иностранным биржам запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.

После того как новость появилась в СМИ, курс биткоина упал на 3,7 процента, до 42 090,91 доллара. На момент написания новости наиболее популярная криптовалюта стоит 43 524,07 доллара.

Китай начал борьбу против криптовалют в мае 2021 года. В конце июня центральный банк страны приказал компаниям и платежным системам прекратить транзакции в криптовалюте, а в июле власти запретили использовать электроэнергию для майнинга (производство цифровых монет).