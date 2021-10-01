Курс биткоина взлетел

Курс биткоина резко вырос в ходе торгов в пятницу, 1 октября.

Около 06:00 мск биткоин достиг дневного минимума, опустившись до 43 292 долларов за монету, а затем начал дорожать. К 11:00 он вырос на 3,5 процента, до 44 806 долларов. В 13:30 мск начался новый взлет — на 6 процентов с 44 917 до 47 602 долларов. На пике подорожание составило 11,3 процента. На 14:35 мск биткоин торговался по 47 344 доллара за штуку.

Стремительный рост котировок биткоина произошел спустя полторы недели после крупного обвала. 24 сентября курс криптовалюты рухнул на 9,3 процента, до 40 908 долларов из-за решения Центрального банка Китая запретить все транзакции, связанные с криптовалютой.

Народный банк Китая (НБК) заявил, что криптовалюты не должны находиться в обращении вместе с традиционными валютами, и пообещал решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой ради защиты собственности людей и поддержания финансового порядка. Спустя несколько дней в Китае заблокировали популярные веб-сервисы для отслеживания информации о криптовалютах.