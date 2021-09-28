Названы причины опасности биткоина

Аналитик крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Марион Лабур заявила, что использование биткоина для сбережений связано с большими рисками и называла факторы, которые делают самую известную виртуальную валюту опасной. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на официальном сайте банка.

По мнению эксперта, есть три причины, вызывающие высокую волатильность этого актива. Во-первых, две трети произведенных на данный момент токенов используются в качестве инвестиций или объекта спекуляций (получение дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи). Во-вторых, из-за ограниченного обращения несколько крупных сделок с биткоинами могут оказать большое влияние на соотношение спроса и предложения. «Максимальное число биткоинов, которого возможно достичь, составляет чуть менее 21 миллиона. Около 89 процентов от общего количества биткоинов уже находится в обращении», — объясняет Марион Лабур.

Кроме того, стоимость криптовалюты во многом формируется представлениями самих инвесторов. «Небольшие изменения в общем восприятии […] могут иметь большое влияние на его [биткоина] цену», — говорит Лабур. Поэтому в ближайшем будущем биткоин по-прежнему останется очень волатильным и опасным для сбережений. Однако эксперт напомнила, что золото также не отличалось высокой стабильностью в некоторые периоды истории.

Китайский центробанк объявил незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению транзакций с их использованием. Кроме того, власти пообещали расширить борьбу с майнингом. После распространения этой информации в СМИ 24 сентября днем цена Bitcoin упала почти на 3,7 процента, а Ethereum — на 7,3 процента.