Центробанк отверг идею снижения ключевой ставки

В Центробанке отвергли идею о скором снижении ключевой ставки. По словам главы департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилла Тремасова, говорить об этом пока рано. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Еще очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен, и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки», — сказал представитель ЦБ. Прогноз по ключевой ставке, добавил он, показывает возвращение в этот диапазон в 2023 году.

Также Тремасов высоко оценил вероятность пересмотра прогноза по инфляции на 2021 год. «По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — отметил он.

Говоря о влиянии курса рубля на инфляцию, представитель ЦБ указал, что курс рубля сейчас там же, где он был год назад, и даже стал немного крепче. При этом он отметил, что с учетом всей накопленной за это время инфляции российская валюта укрепилась в реальном выражении.

В начале сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Повышение стало пятым с марта, аналогичные решения принимались на всех последующих заседаниях. Вслед за ЦБ российские банки начали массово повышать ставки по вкладам.