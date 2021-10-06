Центробанк высоко оценил вероятность пересмотра прогноза по инфляции

ЦБ РФ: пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения высоко вероятен

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка России (ЦБ РФ) Кирилл Тремасов высоко оценил вероятность пересмотра прогноза по инфляции на 2021 год. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Как напомнил Тремасов, в июле прогноз по годовой инфляции был в районе 5,7-6,2 процента. «По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен», — отметил он.

Аналогичная ситуация складывается и с прогнозом ВВП, который в июле составлял 4-4,5 процента роста за год. По словам Тремасова, на данный момент статистика показывает, что экономика движется по верхней границе этого прогноза. Поэтому, если в октябре прогноз будут пересматривать, то, скорее всего, его повысят.

Ранее российские банки начали массово повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки Центробанка. На данный момент она составляет 6,75 процента годовых.