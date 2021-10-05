На российском фондовом рынке установлено несколько рекордов

Российский фондовый рынок закрылся значительным ростом основных биржевых индексов во вторник, 5 октября. Индекс Мосбиржи в ходе торгов Московской биржи обновил исторический максимум и показал самый значительный процентный рост с 9 ноября 2020 года, поднявшись сразу на 2,7 процента, до 4223,85 пункта. Индекс РТС побил 10-летний рекорд и закрылся на отметке в 1840,11 пункта (плюс 3,04 процента).

Рост индексов обеспечило подорожание компаний из числа «голубых фишек». Акции сразу нескольких из них установили рекорды — Сбербанка, «Газпрома» и «Роснефти». Ценные бумаги этих компаний обновляют свои максимальные показатели второй день подряд. Увеличению стоимости российских сырьевых гигантов способствует рост цен на нефть и газ.

Наибольший рост показали «Татнефть» (плюс 6,28 процента, до 573,8 рубля за акцию), Сбербанк (плюс 4,64 процента, до 361,89 рубля) и «Магнит» (плюс 4,24 процента, до 6239 рубля).

Стоимость нефти марки Brent впервые с 10 октября 2018 года превысила 83 доллара за баррель. На 18:40 она торговалась по 82,72 доллара за баррель (плюс 1,78 процента), нефть марки WTI — по 79,36 доллара (плюс 2,24 процента). Цены на газ в Европе несколько раз за день обновили рекорды. Лучший показатель — 1450 долларов за тысячу кубометров.

Курс евро впервые с 27 июля 2020 года опустился ниже 84 рублей. На 18:40 он торговался по 83,95 рубля (минус 0,29 рубля). Курс доллара стоил 72,32 рубля (минус 0,17 рубля).