Российский фондовый рынок побил десятилетний рекорд

Валютный индекс российского рынка акций (индекс РТС) побил десятилетний рекорд, преодолев отметку в 1800 пунктов. В последний раз показатель превышал этот уровень в августе 2011 года.

В ходе торгов на Московской бирже 5 октября индекс РТС на максимуме поднимался до 1803 пунктов. Рост относительно 4 октября составил 0,97 процента. На момент публикации новости индекс незначительно упал и составил 1801 пункта. Абсолютный рекорд валютный индекс российского фондового рынка установил в мае 2008 года, взлетев до 2498 пункта.

Индекс РТС — это индекс Мосбиржи, выраженный в долларах. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, представляет отражение общей рыночной капитализации наиболее ликвидных акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Соответственно, показатель главной российской биржи также вырос — индекс обновил исторический максимум еще 4 октября на отметке 4131 пункта. 5 октября показатель поднялся еще больше — на момент публикации новости он достиг 4153 пункта (+1 процент).

Индекс РТС и индекс Мосбиржи – главные показатели российского рынка акций — росли за счет подорожания ценных бумаг нефтяных компаний «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», а также железнодорожного транспортного оператора Globaltrans, химического холдинг «Фосагро», энергетической компании «ФСК ЕЭС», IT-гиганта «Яндекс» и материнской компании Тинькофф Банка TCS Group. На момент публикации новости лидером роста стала «Татнефть» — ее акции прибавили 3,4 процента по сравнению со вчерашним показателем.

Финансовые аналитики уверены, что рекордный взлет фондового рынка России вызван высокой стоимостью энергоресурсов, прежде всего природного газа. На торгах на Лондонской бирже ICE 5 октября стоимость этого топлива впервые в истории превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Инвесторы также заинтересовались ценными бумагами «Газпрома» после новостей о начале работы газопровода «Северный поток-2».