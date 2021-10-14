Курс доллара рекордно упал

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум с июля 2020 года, опустившись до 71,34 рубля

Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2020 года, опустившись до 71,34 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту публикации новости цена валюты незначительно восстановилась после рекордного падения, составив 71,41 рубля. Стоимость евро по отношению к российской валюте также продолжает снижаться. К моменту подготовки новости он стоит 82,72 рубля. Суточный минимум равняется 82,89 рубля.

Цена на нефть в ходе торгов 11 октября обновила трехлетний рекорд. Нефть марки Brent подорожала до 83,8 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. К моменту публикации новости Brent подорожала и стоит 84,07 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI незначительно поднялась — 81,13 доллара.

Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что мировой рынок перенасыщен долларами, и это является причиной высокой глобальной инфляции. Около 40 процентов всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны США за последние два года, отметил он.