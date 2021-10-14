Путин заявил об уничтожении доллара политикой США

Президент России Владимир Путин заявил, что США «пилят сук, на котором сидят», используя доллар в качестве санкционного инструмента, об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNBC, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства.

Журналистка спросила, почему Россия пытается уйти от доллара в расчетах, а также связано ли это с желанием смягчить последствия американских ограничительных мер. «Вашингтон совершает очень большую ошибку, что использует доллар в качестве санкционного инструмента. Они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию», — высказался Путин об уничтожении доллара политикой США. По его словам, российские компании не могут получить деньги от клиентов за поставленную продукцию в долларах. Именно поэтому им нужно переходить к расчетам в других валютах.

Другие страны тоже боятся, что Вашингтон может использовать доллар против них таким образом. По словам Путина, статистика показывает: ближайшие партнеры и союзники США предпочитают сокращать долю доллара в резервах. «США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», — добавил Путин.

Ранее президент подчеркнул, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов.