В России заявили о перенасыщении мирового рынка долларами

Мировой рынок перенасыщен долларами, в этом заключается причина высокой инфляции, уверен генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова передает РИА Новости.

Около 40 процентов всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны США за последние два года, отметил он. «Это вызывает как раз инфляцию, инфляционное давление по всем источникам, включая газ и нефть», — заявил Дмитриев.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике. По словам президента, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

Вашингтон переборщил со стимулированием экономики в коронавирус, что повлекло за собой глобальный скачок инфляции, считает помощник президента Максим Орешкин. Он напомнил, что у США два года подряд дефицит бюджета составляет 15 процентов ВВП. Орешкин также считает, что «вытянули» российскую экономику из кризиса программа по льготной ипотеке и прямые выплаты гражданам и бизнесу.