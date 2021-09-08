Помощник Путина назвал главного виновника в мировом росте цен

США переборщили со стимулированием экономики в коронавирус, что повлекло за собой глобальный скачок инфляции. Главного виновника мирового роста цен назвал помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин, передает РИА Новости.

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«Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула», — отметил он. Помощник президента напомнил, что у США два года подряд дефицит бюджета составляет 15 процентов ВВП.

Орешкин также считает, что «вытянули» российскую экономику из кризиса программа по льготной ипотеке и прямые выплаты гражданам и бизнесу. Он добавил, что потребительское кредитование, поддерживающее рост спроса в стране, вновь накапливает риски.

Мировой финансовый кризис наступит уже через пару лет, если мировые центробанки не отреагируют на растущие финансовые пузыри. Об этом ранее заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат заметил, что отсутствие решительной реакции Федеральной резервной системы (ФРС) США может подтолкнуть процесс.