В Госдуме предсказали мировой финансовый кризис через пару лет

Депутат Госдумы Аксаков не исключил наступление мирового кризиса в 2023 году

Мировой финансовый кризис наступит уже через пару лет, если мировые центробанки не отреагируют на растущие финансовые пузыри. Об этом в кулуарах Московского финансового форума заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По его словам, скорую катастрофу ничто не предвещает, но в перспективе нескольких лет такая опасность остается. Депутат заметил, что отсутствие решительной реакции Федеральной резервной системы (ФРС) США может подтолкнуть процесс.

В начале сентября Центробанк России также не исключил глобального финансового кризиса в 2023 году, который может по масштабам сравниться с кризисом 2008-2009 годов. Причиной может стать рост глобального долга государств и корпораций.

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Механизм, как отмечают в регуляторе, может быть таков: ФРС резко ужесточит кредитную политику, а инвесторы начнут в один момент избавляться от рискованных ценных бумаг. Если такая ситуация усугубится падением цен на нефть до 40 долларов за баррель, России грозит падение экономики на 1,4-2,4 процента.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова отметила, что о движении к кризису свидетельствуют дешевеющие деньги в развитых экономиках и дорожающие — в отстающих. Такая ситуация увеличивает дисбаланс и создает фундаментальные проблемы, которые в прошлые годы разрешались за счет кризисов, регулярно возникающих в финансовой системе.

В феврале 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал мировые финансовые кризисы и черные полосы в экономическом развитии России, в том числе пандемию коронавируса, основной причиной, по которой пенсии в стране остаются низкими.