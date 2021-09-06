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Названы поводы для внезапного начала мирового экономического кризиса

Экономист Степанова: «сегодня все активы выглядят слишком рискованными»
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова назвала ряд признаков, которые могут свидетельствовать о возможном мировом финансовом кризисе. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Так, эксперт предупредила о рисках, связанных с дешевыми деньгами в развитых экономиках и дорожающими — в отстающих экономиках мира. Она пояснила, что такое положение дел создает изначальные фундаментальные проблемы и дисбаланс в мировой экономике.

Кроме того, поводом для беспокойства экономист назвала возможность обвала фондового рынка, «накачанного огромной денежной массой от печатных станков США и ЕС». По ее словам, он будет спровоцирован падением «дутой» капитализации мусорных компаний и сильно перепроданных акций популярных компаний новой экономики типа Facebook, Apple, Tesla.

По словам Степановой, сегодня все активы выглядят «слишком рискованными и перепроданными». При этом, уточнила она, речь идет не только об акциях, криптовалютах и деривативах, но и об облигациях, биржевых товарах и недвижимости.

2 сентября Центральный банк России спрогнозировал вероятность наступления нового мирового финансового кризиса в 2023 году. Основной предпосылкой для кризиса, который может оказаться сопоставимым по масштабам с 2008 годом, является рост глобального долга государств и крупнейших корпораций. Как следствие, власти США ужесточат свою кредитную политику, и инвесторы начнут одномоментно избавляться от рискованных акций, обрушивая рынки. Положение усугубится падением стоимости нефти до 40 долларов за баррель. В случае наступления подобного развития событий ЦБ РФ ожидает, что российская экономика в 2023 году «просядет» на 1,4–2,4 процента. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста достигнут 3,0–4,0 процентов.

В августе управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал причины будущего глобального экономического кризиса. Эксперт указал, что наблюдаемая сейчас высокая инфляция по всему миру — это первый признак перегрева глобальной экономики. Он предупредил, что мировой рост цен подпитывается и за счет растущей инфляции в США. «Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления», — считает Гришунин.

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