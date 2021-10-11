Цена на нефть достигла рекорда

Нефть марки Brent в ходе торгов 11 октября обновила трехлетний рекорд, подорожав до 83,8 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. На 10:05 Brent стоила 83,86 доллара (плюс 1,76 процента), цена нефти марки WTI достигла 81,05 доллара (плюс 2,17 процента).

Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 11 октября. Индекс Мосбиржи на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,62 процента, до 4264,08 пункта, индекс РТС — на 0,71 процента, до 1874,51 пункта.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лучший результат в начале основной сессии показали «Сургутнефтегаз» (+1,85 процента, до 37 105 рубля за акцию), «Роснефть» (плюс 1,7 процента, до 641,7 рубля) и Сбербанк (плюс 1,54 процента, до 378,76 рубля). Больше остальных потеряли в цене бумаги МТС (минус 2,68 процента, до 320,1 рубля за акцию), «Татнефти» (минус 0,84 процента, до 566,3 рубля) и «Яндекса» (минус 0,68 процента, до 5663 рубля).

Курс доллара на 10:05 мск составлял 71,67 рубля (минус 0,21 рубля), курс евро — 82,99 рубля (минус 0,15 рубля).

