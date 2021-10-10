Названы угрозы для курса рубля до конца года

Резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный в беседе с агентством «Прайм» назвал угрозы для курса рубля до конца года.

Эксперт отметил, что перспективы скорее благоприятные, чем негативные. За последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. По его мнению, следует ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на «исход» капитала с развивающихся рынков.

Бездольный пояснил, что неоднозначность ситуации заключается в снижении на рынках интереса к активам стран догоняющего развития. Он отметил, что это связано с ожиданием изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.

«До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешевых денег", которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран», — подчеркнул эксперт.

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Также в 2022 году может произойти повышение ставки ФРС США. Это повысит привлекательность американских бумаг, отметил Бездольный. Это может привести к падению курсов валют «третьих» стран. Россия на данный момент избегает этой угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, однако в 2022 году факторы, которые играют на руку российской валюте, могут быть исчерпаны, считает эксперт.

По словам Бездольного, другими основными рисками для курса рубля являются новые санкции Соединенных Штатов на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность наступления нового экономического кризиса. Эксперт добавил, что в случае кризиса интерес к российским активам снизится, и это ударит по курсу рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк (ЦБ) оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов рассказал, что курс рубля сейчас там же, где он был год назад, и даже стал немного крепче. При этом он отметил, что с учетом всей накопленной за это время инфляции российская валюта укрепилась в реальном выражении.

