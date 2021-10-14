Путин назвал ошибкой давление США при помощи доллара

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC заявил, что США делают очень большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. Он пояснил, что это приводит к расчетам в других валютах.

Кроме того, страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, глядя на происходящее, испытывают тревогу, что в их отношении Соединенные Штаты могут поступить аналогичным образом. Поэтому они пытаются меньше использовать его как расчетную единицу и сокращают долю в резервах, указал глава государства.

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Путин указал, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. По его словам, Россия пока не заинтересована в полном уходе от доллара, однако при продолжении подобной политики доверие к американским деньгам будет подорвано. Кроме того, растет госдолг США, происходит эмиссия и рост инфляции, возникают вопросы о будущем этой валюты, какие манипуляции будет производить Вашингтон, чтобы покрыть этот долг, добавил глава государства.

Ранее президент подчеркнул, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов.