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Путин оценил будущее криптовалют

Президент России Путин допустил использование криптовалют как «средств накопления»
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о будущем криптовалют. Они могут стать средствами накопления в дальнейшем будущем, заявил глава государства в интервью американскому телеканалу CNBC. Перевод беседы опубликован на сайте Кремля.

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл задала вопрос Путину, когда расчеты по контрактам на поставки нефти станут осуществлять не в долларах, а, например, в криптовалюте. В свою очередь он оценил перспективы криптовалют. Российский лидер подчеркнул, что они могут быть расчетными единицами, однако им свойственна нестабильность. Путин допустил, что криптовалюты могут использовать как «средства накопления», но сейчас «рановато».

«Для того чтобы переводить средства из одного места в другое да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», — подчеркнул Путин.

При этом российский президент отметил, что все в мире развивается и имеет право на существование. «Мы видим, как колеблется этот рынок», — заключил он.

В 2020 году Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте, в рамках которого с 2021 года возможно проводить сделки с криптовалютами, однако запрещается использовать их как платежное средство. При этом ЦФА могут стать объектом залога и сделок купли-продажи.


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