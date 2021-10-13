Россия стала третьей в мире страной по добыче биткоинов

Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. Доля страны в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021 выросла почти в два раза — с 5,9 процента до 11,2 процента, подсчитали специалисты школы бизнеса при Кембриджском университете.

Доля России существенно увеличилась в июне, когда в лидировавшей стране — Китае — резко сократился объем майнинга из-за действий властей. Несколько крупных компаний единовременно остановили работу. Что касается изолированных показателей по хешрейту (общей вычислительной мощности подключенного к сети оборудования) в России — за год среднемесячный показатель вырос с 5,2 до 13,6 Eh/s, а с июня по август 2021 года увеличился на 2,9 Eh/s.

По данным специалистов из Кембриджа, производство биткоинов в Китае в июле сошло на нет, и с тех пор первенство оказалось у США. С момента частичного запрета криптовалют в азиатской стране в мае 2021 года доля США в совокупном хешрейте выросла с 17,8 процента до 35,4 процента. В августе 2021 года объем мощностей оборудования американских майнеров оказался на 428 процента больше, чем в сентябре 2020 года.

На втором месте оказался Казахстан. В июле страна вышла на третье место в мировом майнинге криптовалют, также обогнав Россию. Тогда СМИ сообщали, что доля Китая упала почти на 30 процентов. Теперь, когда бывший мировой лидер выбыл из рейтинга, Казахстан поднялся на одну позицию выше.

Когда КНР начали кампанию по подавлению деятельности, связанной с криптовалютами, майнеры начали массово покидать страну, направляясь в регионы с дешевой энергией. Многие из них выбрали США, что могло поспособствовать росту добычи среди американцев. Окончательно Китай запретил криптовалюты в конце сентября. Народный банк Китая (аналог ЦБ) назвал незаконной всю деятельность, связанную с цифровыми валютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими.

В октябре губернатор Иркутской области пожаловался президенту России Владимиру Путину на подпольных майнеров криптовалюты, заявив, что из-за них в 2021 году потребление электроэнергии населением в регионе превысит уровень прошлого года на 159 процентов.

