В США оценили перспективы запрета криптовалют

В США заявили, что не будут вводить запрет на криптовалюты

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер дал долгожданную оценку перспективам запрета криптовалют в США. По его словам, власти не последуют примеру Китая и не пойдут на такие меры, пишет Bloomberg. Тем самым глава SEC опроверг подозрения участников рынка, возникшие из-за жесткой позиции Генслера в отношении регулирования оборота цифровых денег.

По словам председателя SEC, основные цели американского правительства в данный момент – это обеспечить соблюдение правил защиты инвесторов и потребителей, положений о борьбе с отмыванием денег и налогового законодательства. На вопрос о введении запрета на использование цифровых монет в США Генслер ответил, что подход SEC к регулированию отрасли «совершенно иной». Он добавил, что любой запрет такого масштаба, скорее всего, будет подлежать утверждению Конгресса.

Слова Генслера согласуются с недавним заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла: 30 сентября на слушаниях в Конгрессе чиновник подчеркнул, что «не имеет намерения» запрещать использование криптовалют. Вместе с тем президент США Джо Байден недавно сообщил, что нашел идейных союзников в борьбе с незаконными криптосделками и в октябре организует международную онлайн-встречу, где страны-участники обсудят противодействие киберпреступности.

Беспокойство по поводу запрета цифровых валют в США усилилось после того, как в сентябре Китай пошел на радикальные меры и объявил любые транзакции с криптовалютой незаконными. Вдобавок КНР пообещала активно работать над искоренением майнинга на территории страны.