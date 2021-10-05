США нашли союзников в борьбе с криптовалютой

Президент Джо Байден заявил, что США нашли идейных союзников в борьбе с незаконными криптосделками и в октябре организуют международную онлайн-встречу, посвященную противодействию киберперступности. Согласно плану американского правительства, собрание положит начало созданию коалиции из 30 стран-участниц, пишет Reuters.

«Мы соберем вместе 30 стран, чтобы активизировать сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, улучшить взаимодействие правоохранительных органов и пресечь незаконное использование криптовалюты», — говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома. Новое неформальное объединение США назвали «Инициативой по борьбе с вымогателями» (Counter-Ransomware Initiative).

Один из чиновников администрации Байдена рассказал, что главной целью встречи будет решение проблемы «неправомерного использования виртуальной валюты для получения выкупа». США намерены «расследовать и преследовать преступников-вымогателей», многие из которых являются анонимными и занимаются атаками иностранных учреждений. В анонсе встречи также указано, что участники обсудят защиту и инвестиции в технологию 5G и обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок. В своем заявлении Байден не указал, какие именно государства США пригласили к диалогу.

Администрация Байдена обеспокоилась вопросом кибербезопасности после серии хакерских атак на крупные компании, которые угрожали дестабилизировать поставки энергии и продовольствия в США. Производитель мяса JBS заплатил вымогателям 11 миллионов долларов, чтобы вернуть контроль над своей системой. JBS подверглась кибератаке 30 мая, после чего была остановлена работа скотобоен сразу в нескольких странах. Крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline перевел хакерской группировке почти пять миллионов долларов за восстановление доступа. Часть суммы позже была возвращена компании усилиями правоохранительных органов США, однако из-за кибератаки в прибрежных штатах Юго-Востока США начался дефицит бензина и дизельного топлива, а авиакомпания American Airlines отменила несколько рейсов из-за нехватки авиакеросина. Обе компании заплатили выкуп в биткоинах.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл 30 сентября сообщил, что США не планируют запрещать криптовалюты, но считают необходимым ужесточить контроль за стейблкоинами (криптовалютами, привязанными к реальным активам — деньгам или ценным бумагам). Заявление главы ФРС вызвало молниеносный рост биткоина на десять процентов. Уже 1 октября цена валюты выросла на 3500 долларов до 47 350 долларов (по состоянию на 16:00) — наибольший суточный рост с июля. При этом США неуклонно усиливают меры регулирования в отношении криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер занимает жесткую позицию по этому вопросу. В июле он назвал эту отрасль «Диким Западом финансовой системы» США, которая «отчаянно нуждается в правилах». Также министр финансов страны Джанет Йеллен сообщила, что Налоговое управление (IRS) вскоре объявит правила налогообложения сделок с криптовалютой.