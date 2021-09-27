Американец признался в помощи КНДР с криптовалютами

Американский программист Вирджил Гриффит (Virgil Griffith), проживающий в Сингапуре, признал вину в незаконном содействии Северной Корее по обращению с криптовалютой. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте министерства юстиции США.

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По данным ведомства, 38-летний Гриффит консультировал граждан КНДР как использовать криптовалюты и технологию блокчейн, чтобы избежать американских санкций, введенных с целью оказания максимального давления на угрозу. идущую со стороны Северной Кореи. Тем самым, по словам прокурора Одри Страусс, Гриффит поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

Согласно сведениям Минюста, Гриффит начал консультации еще в 2018 году, а в 2019 году, несмотря на запрет Госдепартамента США на въезд в КНДР, посетил Пхеньян. Там он принял участие в конференции по криптовалютам и блокчейну и вместе с сообщниками объяснял способы отмывания денег и обхода санкций США с помощью этих технологий. Кроме того, как указано в материалах дела, программист разрабатывал планы по облегчению обмена криптовалютами между Северной и Южной Кореями.

Приговор будет вынесен 18 января 2020 года. По предъявленным обвинениям Гриффиту может грозить до 20 лет тюрьмы.

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