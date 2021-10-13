Российский губернатор пожаловался на подпольных майнеров

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма.

Как пишет Кобзев в своем обращении, в 2021 году потребление электроэнергии населением в российском регионе превысит уровень прошлого года на 159 процентов. При этом балансы электроэнергии, согласно программе развития области на 2022–2026 годы, предусматривали рост энергопотребления в 2021 году всего на 2,8 процента к прошлому году. Четверть всего объема потребления электроэнергии населением приходится на 1,4 процента домохозяйств в регионе, отмечает глава региона.

По мнению губернатора, это говорит о «лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения». На ситуацию негативно влияет введенный властями Китая запрет на майнинг и «перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область», говорится в письме.

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Кобзев подчеркнул, что такие злоупотребления приводят к существенным нагрузкам на электросети, создают риски аварий и чрезвычайных ситуаций, а также усугубляют проблему перекрестного субсидирования в энергетике. В качестве решения проблемы он предложил дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя, где при росте потребления в домохозяйстве тарифы постепенно увеличивались.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках кампании по уничтожению криптовалютного рынка Пекин открыл охоту на нелегальных майнеров, которые выдают себя за специалистов по обработке и хранению данных. Причиной преследования майнеров стала нехватка электроэнергии в стране в преддверии зимних холодов.

Законодательное преследование майнеров на территории Китая началось в мае этого года. В конце июня Народный банк КНР приказал местным компаниям и платежным системам прекратить криптовалютные транзакции, а в июле Государственная энергетическая корпорация Китая запретила использовать электроэнергию для производства цифровых денег во всех регионах страны. Так майнинг в Китае стал полностью нелегальным. После этого цена биткойна и глобальные вычислительные мощности резко упали.