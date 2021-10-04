Российский гаишник майнил криптовалюту на рабочем месте

В Саратове завели дело на инспектора, который устроил майнинг-станцию в отделе ГИБДД

В Саратове против инспектора ГИБДД возбудили дело после того, как начальство узнало о создании им на рабочем месте майнинговой станции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Расследование в отношении гаишника ведется по статье «Превышение полномочий». В настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой он будет уволен из МВД.

Выяснилось, что капитан полиции майнил криптовалюту, установив оборудование в техническом помещении отдела ГИБДД. Его поймали после получения отделом ГИБДД счета на оплату электроэнергии, в котором была крупная сумма. В ходе обыска в одном из помещений были найдены два майнера, wi-fi роутер и три блока питания. Отмечается, что инспектор не успел заработать криптовалюту.

По предварительным подсчетам, ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.

В региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру» подтвердили возбуждение дела в отношении полицейского. По данным следствия, он занимался незаконной деятельностью с декабря 2020 по июль 2021 года.