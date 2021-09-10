Российского полицейского приговорили за сфабрикованное дело на родственницу

В Кабардино-Балкарии суд оштрафовал главу угрозыска за фабрикацию дела против родственницы

В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор начальнику отдела уголовного розыска МВД по Чегемскому району республики Азамату Кяову, который сфабриковал уголовное дело на родственницу. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Полицейского оштрафовали на 60 тысяч рублей. Он признал свою вину.

Как следует из материалов дела, в 2018 году Кяов незаконно приобрел винтовку и 22 патрона к ней. Он оформил фальшивый протокол о том, что изъял оружие и боеприпасы в доме своей тети, чтобы повысить показатели своей работы. В результате полиция возбудила дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»).

Однако преступление полицейского вскрылось, и ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и незаконном обороте оружия.

Постановление о судебном штрафе позволяет Кяову продолжить работу в МВД. Адвокат потерпевшего Мухтар Мишаев собирается обжаловать приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии.