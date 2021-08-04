Полицейские силой доставили россиян в отдел и вымогали деньги

В Геленджике объявили в розыск двоих оперативников, которые силой доставили россиян в отдел полиции и вымогали у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в июле полицейские остановили автомобиль, в котором находились два представителя строительной компании. Водителя повалили на землю и надели наручники. После этого обоих увезли в отдел полиции, где незаконно удерживали с целью вымогательства 1,7 миллиона рублей. Один из потерпевших под угрозами оперативников обналичил карту, а за второго деньги передала родственница, после чего их отпустили.

После того, как потерпевшие обратились в ФСБ, полицейские скрылись. Их объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.