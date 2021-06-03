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Сотрудница МВД помогала брату-бутлегеру обходить посты ДПС

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Геленджикский городской суд вынес решение по делу старшей оперативной дежурной городского отдела МВД Марины Федоровой, признав ее виновной в разглашении служебной информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.

Сотрудницу МВД наказали за помощь брату, занимавшемуся перевозкой нелегально произведенного алкоголя (бутлегерство). С 2019 года она сообщала ему схемы расстановки экипажей дорожно-патрульной службы, чтобы его не поймали и не привлекли к уголовной ответственности.

Полицейскую отстранили от службы и возбудили против нее уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В ходе следствия она полностью признала вину и раскаялась в содеянном. На этом основании суд решил прекратить ее уголовное преследование и назначил ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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