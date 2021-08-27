Российских полицейских осудили за фальшивые доказательства

В Дагестане за служебный подлог бывшего главу районного отдела полиции приговорили к восьми месяцам колонии, его подельники отделались штрафом. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает Регион Online.

По данным издания, в 2019 году руководитель отделения и двое его подчиненных завели уголовное дело в отношении россиянина на основании фальшивых доказательств. Когда подлог вскрылся, полицейских уволили. В отношении них завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, 292 («Служебный подлог») УК РФ, 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ и статье 303 («Фальсификация доказательств») УК РФ.

15 июля 2020 года сообщалось, что в Архангельске сотрудники ФСБ задержали следователя и адвоката за аферу по делу о наркотиках.