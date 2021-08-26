Суд оправдал российских полицейских по делу об изъятии алкоголя из кафе

Куйбышевский районный суд Петербурга признал невиновными троих бывших сотрудников полиции, обвиняемых в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

На скамье подсудимых находились экс-начальник 28-го отдела полиции по Центральному району Петербурга Дмитрий Алексеев и участковые Евгений Рысь и Сергей Ельцов. Фигурантам инкриминировали преступления по части 1 статьи 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»), части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«Суд, исследовав материалы дела, посчитал, что представленными обвинением доказательствами, вменяемое фигурантам, не подтверждается», — сообщает пресс-служба.

Рысь и Ельцов оправданы по всем статьям предъявленного обвинения в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, Алексеев оправдан по статьям «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышении полномочий» в связи с отсутствием состава, а по статье «Служебный подлог» — ввиду непричастности. Как уточняется, за всеми признано право на реабилитацию.

По версии следствия, в сентябре 2019 года Алексеев узнал о наличии у владельцев кафе «Райский сад» лицензии на розничную торговлю алкоголем, действительной до апреля 2022 года. Тогда он якобы под вымышленным именем позвонил в полицию и сообщил ложную информацию о продаже в заведении крепких напитков без лицензии. После этого у него появились основания поручить подчиненным – Ельцову и Рысю провести незаконную проверку и изъять алкоголь. После этого они внесли в протокол изъятия якобы ложные сведения о присутствии понятых и поставили за них подписи.