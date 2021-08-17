Российского прокурора отправили в колонию за крышевание сотрудников ГИБДД

Борисоглебский городской суд вынес приговор бывшему прокурору Грибановского района Воронежской области Алексею Бобро, который организовал систему крышевания полицейских. Об этом изданию «Комсомольская правда» сообщили в ведомстве.

Алексея Бобро признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере») и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Более того, бывшему районному прокурору запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

Уголовное дело в отношении Бобро было возбуждено в ноябре 2019 года по материалам проверок ФСБ и Следственного комитета России.

По версии следствия, бывший прокурор организовал систему крышевания полицейских. Сотрудники ГИБДД платили ему, чтобы сократить количество проверок и замечаний за недочеты в их работе.

Бобро подал в отставку с поста прокурора до возбуждения в отношении него уголовного дела. На службе в прокуратуре Воронежской области он находился с 2010 года, в ноябре 2017 года возглавив прокуратуру Грибановского района.