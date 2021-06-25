Российский прокурор сел за пьяное ДТП с пострадавшим

Воркутинский городской суд вынес приговор бывшему транспортному прокурору Алексею Абрамову, который в состоянии алкогольного опьянения сбил 17-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Мужчину признали виновным по статье 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный на три года лишен права управлять транспортными средствами. Также суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на 500 тысяч рублей.

Абрамов не признал свою вину, при назначении наказания просил о снисхождении.

По версии следствия, 19 сентября 2020 года в Воркуте 41-летний прокурор сел за руль в нетрезвом состоянии. Проезжая на большой скорости по улице Ленина, он сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.