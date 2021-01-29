ФСБ задержала прокурора со взяткой от похоронных компаний

Сотрудники ФСБ задержали с поличным прокурора Черекского района Кабардино-Балкарии старшего советника юстиции Тимура Хавпачева. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Спецоперация была проведена 27 января. Прокурор был задержан после получения взятки в 100 тысяч рублей. По словам источника, эта сумма является ежемесячным взносом за покровительство, которое Хавпачев оказывал местному ритуальному бизнесу. Деньги передавал представитель похоронной компании.

Республиканским управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения прокурору.

Тимур Хавпачев был назначен на должность прокурора Черекского района республики в 2015 году. Ему 39 лет, он уроженец села Кахун Урванского района Кабардино-Балкарии. В органах прокуратуры республики начал служить с 2003 года после окончания Северо-Кавказской академии госслужбы при президенте России.